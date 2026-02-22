Un uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato, provocando preoccupazione tra i presenti. La richiesta di una perizia psichiatrica nasce dalla volontà di chiarire il suo stato mentale al momento dell’episodio. L’avvocato dell’uomo ha presentato l’istanza per approfondire eventuali problemi psicologici. La decisione arriva dopo che testimoni hanno riferito comportamenti sospetti. La valutazione medica potrebbe rivelare dettagli importanti sulla vicenda.

LE INDAGINI. L’avvocata dell’arrestato ha presentato istanza per approfondirne le condizioni mentali. Non ha saputo spiegare perché, una volta entrato all’Esselunga di via Corridoni, abbia cercato di strappare una bambina di un anno e mezzo dalle braccia della madre. Davanti al giudice ha sostenuto di aver scambiato la piccola per un peluche, ma per il gip il suo gesto sarebbe stato un chiaro tentativo di sequestro. Protagonista dell’episodio è un uomo di 47 anni, cittadino rumeno, che non ha nemmeno chiarito da quanto tempo si trovi a Bergamo né per quale motivo. L’uomo ha accennato a una presunta invalidità nel suo Paese d’origine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Tenta di rapire una bimba di un anno al supermercato, l’uomo risponde al giudice: chiesta la perizia psichiatricaUn uomo di 47 anni ha tentato di rapire una bambina di un anno mentre usciva da un supermercato a Bergamo, spinto da motivi ancora da chiarire.

Terrore al supermercato: senzatetto tenta di strappare una bimba alla madre e nella furia rompe una gamba alla piccolaUn senzatetto ha tentato di portare via una bambina alla madre al supermercato, e la rabbia dell’uomo ha causato la rottura di una gamba alla piccola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiesta la perizia psichiatrica sull’uomo che ha tentato di strappare la bimba alla madre al supermercato; Bergamo, il tentato rapimento della bambina al supermercato: l'uomo arrestato risponde al giudice, che lo tiene in carcere. Chiesta la perizia psichiatrica; Donna accoltellata a Palermo, chiesta perizia psichiatrica per l’indagato; Uccide la madre nel sonno con una sparachiodi: chiesta la perizia psichiatrica.

Chiesta la perizia psichiatrica sull’uomo che ha tentato di strappare la bimba alla madre al supermercatoNon ha saputo spiegare perché, una volta entrato all’Esselunga di via Corridoni , abbia cercato di strappare una bambina di un anno e mezzo dalle braccia della madre. Davanti al giudice ha sostenuto ... ecodibergamo.it

Donna accoltellata a Palermo, chiesta perizia psichiatrica per l’indagatoÈ stata chiesta una perizia psichiatrica per Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, accusato di avere accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, a Palermo. tp24.it

Un’interpellanza critica il Municipio di Bellinzona: ‘Perizia chiesta con l’unico scopo di ottenere una giustificazione tecnica all’abbattimento’ - facebook.com facebook

Tenta di rapire una bimba di un anno al supermercato, l'uomo risponde al giudice: chiesta la perizia psichiatrica x.com