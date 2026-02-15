Tentato rapimento al supermercato Il padre della bimba | Ho visto l’uomo sollevarla e mi

Un tentato rapimento al supermercato ha scatenato paura tra i clienti, dopo che un uomo ha cercato di prendere una bambina di fronte a tutti. Il padre della bambina ha raccontato di aver visto l’uomo sollevarla e di aver reagito subito, cercando di bloccarlo. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con testimoni che hanno assistito impotenti. La polizia sta ora indagando sull’accaduto e ha fermato l’uomo sospettato. La bambina sta bene e sta con i familiari.

AGI - "Mi sono reso conto che l''istinto dell'uomo è veramente quello di sopravvivenza. E in quel caso lì vedere la propria figlia in pericolo è stato alquanto dura e l'intervento è immediato. Non pensi ma intervieni". Queste le parole rivolte al Tg1 della Rai di Matteo, il padre della piccola di un anno e mezzo che un uomo, senza fissa dimora, ha tentato di rapire in un supermercato di Bergamo strappandola dalle mani della madre. La piccola stava uscendo dal supermercato tendo la mano alla madre mentre il padre si trovava subito dopo a spingere il carrello con la spesa. "La bambina stava nel carrello, ma voleva camminare - ha detto ai microfoni del Tg1 Matteo - l'ho dato alla mia compagna io stavo spingendo un carrello. 🔗 Leggi su Agi.it

Una donna ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, scatenando una reazione violenta da parte del padre, che ha colpito l'uomo con una raffica di pugni.

Un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina al supermercato Esselunga di Bergamo il 14 febbraio, provocandole la rottura del femore.

