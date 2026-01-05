Prato il pronto soccorso sotto stress | boom di accessi nel 2025 Troppi codici minori

Il pronto soccorso di Prato si trova a gestire un incremento significativo degli accessi nel 2025, soprattutto durante il picco influenzale. La struttura si confronta quotidianamente con un alto numero di codici minori, che contribuiscono a una situazione di sovraffollamento e difficile gestione. La crescente richiesta di assistenza evidenzia la necessità di strategie per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Prato, 5 gennaio 2026 – Un pronto soccorso costantemente sotto pressione con momenti di particolare super afflusso come quello dell’attuale picco influenzale. E’ quanto fanno capire i numeri di un lavoro condotto con grande professionalità da medici, infermieri ed operatori socio sanitari del dipartimento di emergenza urgenza di Prato, diretto dal dottor Simone Magazzini. Al 31 dicembre 2025 gli utenti giunti in pronto soccorso sono stati 97.353, ovvero 2.635 in più rispetto allo scorso anno (allora 94.718 accessi). Un primo segnale che fa capire come il pronto soccorso pratese si stia avvicinando di anno in anno sempre più al record di accessi pre covid, quando nel 2019 il numero degli utenti aveva raggiunto il totale assoluto di 102. 🔗 Leggi su Lanazione.it

