Influenza il primario del Santobono | Boom di accessi al pronto soccorso superati i 350 al giorno

Durante le festività natalizie, il pronto soccorso dell’Ospedale Santobono di Napoli ha registrato un aumento significativo degli accessi, superando i 350 ingressi giornalieri. Corridoi affollati e sale d’attesa al limite della capienza sono diventati la norma, evidenziando l’intensità di questa fase di maggiore afflusso di bambini e famiglie. Un dato che sottolinea l’importanza di un’organizzazione efficiente e di una pronta assistenza pediatrica.

Corridoi affollati, sale d’attesa al limite della capienza e centinaia di bambini visitati ogni giorno: durante le festività natalizie il pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli ha registrato un vero e proprio boom di accessi. Un’ondata legata in larga parte alla circolazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Influenza, boom del virus: esauriti i posti letto in ospedale. E al pronto soccorso accessi come in estate Leggi anche: Influenza, + 20 per cento di accessi al pronto soccorso: il picco si avvicina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al Santobono di Napoli boom di accessi post feste, l'80% per influenza; Santobono sotto pressione: boom di accessi per influenza, 350 bambini al giorno; Santobono preso d’assalto dopo le feste: fino a 350 accessi al giorno, l’80% per influenza. Influenza, il primario del Santobono: "Boom di accessi al pronto soccorso, superati i 350 al giorno" - Vincenzo Tipo: "Bisogna rivolgersi al pronto soccorso solo in presenza di reali segnali di gravità, evitando accessi inutili per febbre o sintomi influenzali: negli altri casi è il ... napolitoday.it

Boom di accessi al Santobono, il primario: “L’80% per influenza” - "Al Santobono stiamo gestendo bene una situazione che però ci vede completamente pieni dal punto di vista dei ricoveri dopo le ... internapoli.it

Al Santobono di Napoli boom di accessi post feste, l'80% per influenza - "Al Santobono stiamo gestendo bene una situazione che però ci vede completamente pieni dal punto di vista dei ricoveri dopo le festività. ansa.it

"Siamo arrivati nei giorni clou fino a 350 accessi al giorno di cui 7-8 su 10 hanno sintomi di influenza anche con sintomi respiratori ma meno bronchioliti come invece accadeva qualche anno fa” spiega il primario - facebook.com facebook

Al Santobono di Napoli boom di accessi post feste, l'80% per influenza. Fino a 350 casi al giorno. Primario pronto soccorso, passare prima dal pediatra #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.