Tony Colombo presenta il nuovo album Predestinato | firma copie al teatro Zappalà

Il 12 gennaio, alle ore 20, Tony Colombo sarà al teatro Zappalà di Palermo per presentare e firmare le copie del suo nuovo album, “Predestinato”, disponibile dal 9 gennaio. L’evento offre un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni e incontrare l’artista in un contesto raccolto e autentico.

Il 12 gennaio Tony Colombo, alle ore 20, sarà al teatro Zappalà, a Palermo per presentare e firmare le copie di "Predestinato", il nuovo album in uscita il 9 gennaio."Questo album - spiega Tony Colombo - nasce dal cuore, è una confessione, un dono, un atto d'amore verso la musica e verso le

