Vrec d' autore | Matteo Becucci presenta in anteprima a Verona il nuovo album

Nuovo appuntamento per la rassegna Vrec d’autore alle Cantine de L’Arena: sarà Matteo Becucci il protagonista assoluto della serata con l’apertura della talentuosa italo-britannica Meri Lu Jacket. Il cantautore ex vincitore di X Factor presenterà in anteprima il suo prossimo album di inediti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

