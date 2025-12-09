Vrec d' autore | Matteo Becucci presenta in anteprima a Verona il nuovo album
Nuovo appuntamento per la rassegna Vrec d’autore alle Cantine de L’Arena: sarà Matteo Becucci il protagonista assoluto della serata con l’apertura della talentuosa italo-britannica Meri Lu Jacket. Il cantautore ex vincitore di X Factor presenterà in anteprima il suo prossimo album di inediti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
