Tegola Baldanzi per De Rossi | allarme muscolare verso il ritorno da ex

Il centro sportivo Signorini si prepara alla ripresa degli allenamenti quando il Genoa comunica un infortunio muscolare di Baldanzi, che si sta allenando con il gruppo dopo un periodo di stop. La condizione fisica del giocatore è sotto osservazione e si valuta se potrà tornare a disposizione dell’allenatore in vista delle prossime partite. La situazione potrebbe influenzare le scelte tattiche della squadra nelle prossime settimane.

Il trequartista rossoblù si ferma per un problema alla coscia sinistra; De Rossi rischia di perdere l'ex giallorosso nel match più atteso. A poche ore dalla ripresa delle attività al centro sportivo Signorini, il Genoa si ritrova a gestire una congiuntura clinica che rischia di stravolgere i piani tattici di Daniele De Rossi. Nella mattinata di oggi, lo staff medico rossoblù ha acceso i riflettori sulle condizioni di Tommaso Baldanzi, uscito anzitempo dal summit di sabato sera contro l'Inter per un sospetto stiramento.