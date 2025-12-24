Non sarà una gara qualunque, e non potrebbe esserlo. Lunedì 29 dicembre alle 20.45, per la prima volta nella sua storia personale, Daniele De Rossi varcherà i cancelli dello Stadio Olimpico da avversario della Roma. Sulla panchina del Genoa, DDR andrà a caccia di punti pesanti per il Grifone, provando, come ha raccontato lui stesso, a mettere da parte l’emotività e ad affrontare la partita con il massimo distacco possibile. Missione tutt’altro che semplice. Se De Rossi cercherà di far prevalere la lucidità, l’Olimpico farà l’esatto opposto. Lo stadio sarà caldo, pieno, carico, pronto a spingere i giallorossi verso un successo che significherebbe chiudere l’anno nel modo migliore possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Roma-Genoa, Olimpico vicino al sold out per il ritorno di De Rossi

