teatro fonderia equivoci e risate grazie a wilder

Domani sera alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, andrà in scena una rappresentazione teatrale della commedia di Wilder, ’A qualcuno piace caldo’. La regia è affidata a Gleijeses e sul palco saliranno Roberta Lucca, Giulio Corso e Gianluca Ferraro, protagonisti di una messinscena ricca di equivoci e risate.

Domani (inzio alle 21.15) sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, con la regia di Gleijeses, arrivano Roberta Lucca, Giulio Corso e Gianluca Ferraro per la trasposizione teatrale della celebre commedia di Wilder, 'A qualcuno piace caldo'. Prima dello spettacolo (alle 18.30) incontro con la compagnia e 'Cena a Teatro' a cura della chef Liliana Marrini. La divertente commedia senza tempo di Billy Wilder "A qualcuno piace caldo" arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica domani nell'adattamento teatrale di Mario Moretti e con la regia di Geppy Gleijeses.