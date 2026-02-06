In strada gli ‘angeli’ della notte Biscotti té caldo coperte E serve ascolto senza giudizio

La notte a Massa si anima di un nuovo volto, quello degli ‘angeli’ che si dedicano ai senza tetto. Lungo le strade vuote, offrono biscotti, tè caldo e coperte, ascoltando senza giudizio chi vive ai margini. La scena si ripete ogni sera, portando un po’ di calore tra il freddo delle luci spente e il silenzio delle vie deserte.

Massa, 6 febbraio 2026 – La notte Massa cambia volto. Le strade si svuotano, le luci si fanno più fredde e quello che resta ai margini diventa improvvisamente visibile, come se il gelo avesse il potere di dissolvere l’indifferenza. È in queste ore che l’ Emergenza Freddo prende forma concreta, non come progetto astratto ma come presenza fisica sul territorio: un mezzo che si muove lentamente, volontari che conoscono i luoghi e spesso anche i nomi, storie che si ripetono e altre che cambiano direzione. Dal 15 dicembre al 15 febbraio il Piano Emergenza Freddo del Comune di Massa è attivo per il terzo anno consecutivo, coordinato dal Comune attraverso la rete del Tavolo Solidale, che coinvolge Misericordia, Caritas, Croce Rossa Italiana, cooperativa sociale L’Abbraccio e altre realtà del terzo settore, con un’organizzazione che garantisce una presenza quotidiana sul territorio e giri notturni capaci di intercettare mediamente quattro o cinque persone a sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ogni notte, quando la città si quieta e le luci si spengono, si accende un volto nascosto di Arezzo.

L'emergenza dei senzatetto nelle aree urbane evidenzia fragilità e sfide quotidiane, con volontari impegnati a offrire coperte, tè e vestiti.

