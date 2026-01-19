Da due anni, la parrocchia ortodossa di Milano, sotto la guida di monsignor Avondios Bica, collabora con i City Angels per sostenere i senzatetto di Lambrate. L'iniziativa prevede la distribuzione di cibo e coperte, offrendo conforto e assistenza a chi vive in condizioni di vulnerabilità. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno della comunità nel supportare chi si trova in difficoltà.

Da due anni la parrocchia ortodossa, guidata da monsignor Avondios Bica, collabora con i City Angels distribuendo aiuti ai bisognosi a Lambrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cibo e coperte per i senzatetto: il cuore di Milano

In prima linea per i più fragili: "Noi, in strada con i senzatetto. Doniamo cibo, coperte, sorrisi"

Ogni domenica, presso la parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto, Andrea Fasani e il suo gruppo si dedicano a sostenere i senzatetto, preparando pasti caldi, panini e distribuendo coperte e sorrisi. Un gesto semplice ma importante per aiutare chi si trova in difficoltà, dimostrando attenzione e solidarietà verso le persone più fragili della comunità.

Leggi anche: Il grande cuore dei grossetani. In una giornata donate 400 coperte per i senzatetto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Rimini. Gatti in caserma, scatta la raccolta per coperte e cibo - Da questa mattina le associazioni animaliste, in particolare Cuori Randagi ed A- corriereromagna.it