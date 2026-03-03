Tassi del 192 percento imposti a imprenditori taglieggiati | un uomo arrestato per usura

Un uomo è stato arrestato a Mesagne con l'accusa di usura, dopo aver imposto tassi di interesse molto elevati a imprenditori locali. In un caso, gli interessi richiesti hanno raggiunto il 192 percento, mentre in un altro hanno toccato il 493 percento. L’indagine ha portato alla scoperta di pratiche di estorsione finanziaria ai danni di diverse vittime.

MESAGNE – Avrebbe taglieggiato degli imprenditori, pretendendo interessi usurai che in un caso hanno toccato un tasso del 192 percento e Teg del 493 percento. Un 54enne di Mesagne è stato arrestato per usura aggravata dal metodo mafioso, al culmine di un'indagine condotta dai poliziotti del.