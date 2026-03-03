Taremi lascia il calcio e va in guerra in Iran? Clamorosa indiscrezione ma l’agente fa chiarezza Ecco cosa è successo

Un’indiscrezione circolata nelle ultime ore sostiene che l’ex calciatore dell’Inter, Taremi, potrebbe partire per l’Iran per unirsi alle forze armate. Tuttavia, il suo agente ha subito chiarito la situazione, precisando che non ci sono piani di questo tipo. La notizia ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali conferme ufficiali.

Taremi shock: «Vado in guerra per l'Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione dell'ex Inter

L'ombra della guerra sui Mondiali di calcio 2026, l'Iran di Taremi fuori? La Fifa valuta Iraq ed Emirati come sostituti

Taremi pronto ad andare in guerra per l'Iran? No, concentrato sull'Olympiacos; Mondiale 2026, l'Iran di Taremi a rischio causa guerra: Monitoriamo gli sviluppi; Il mio Paese ha bisogno di me, un ex calciatore dell'Inter pronto ad andare in guerra!; Guerra in Iran: Taremi pronto a tornare in patria per combattere con l'esercito.

Taremi ha deciso: cosa farà per la guerra in Iran

Il calciatore iraniano Mehdi Taremi si è recentemente pronunciato circa la guerra che sta coinvolgendo il suo Paese.

Taremi shock: «Vado in guerra per l'Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione dell'ex Inter

Taremi shock: «Vado in guerra per l'Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione presa dall'ex Inter, ora all'Olympiakos La guerra tra USA e Iran, che sta scuotendo il ...

Il conflitto tra Israele-USA e Iran non può lasciare indifferente il mondo del calcio. Lo sa bene Mehdi Taremi, attaccante iraniano in forza all'Olympiakos e con un recente passato all'Inter. La notizia di un suo ritorno in patria per combattere al fianco del suo paes