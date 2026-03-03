Tarallo Lab | a Palo del Colle tre giorni per innovare il simbolo della tradizione pugliese

A Palo del Colle, Tarallo Lab si svolge in tre giorni dedicati all’innovazione del tradizionale tarallo pugliese. La manifestazione coinvolge produttori e appassionati, che si confrontano su tecniche e variazioni della ricetta. Il prodotto viene preparato con farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, acqua, vino bianco e sale, secondo la ricetta classica.

Farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, acqua, vino bianco e sale: da una ricetta essenziale nasce uno dei prodotti simbolo della gastronomia pugliese. Al tarallo, autentico emblema della tradizione artigiana locale, è dedicato Tarallo Lab, la tre giorni di eventi, incontri e laboratori in programma il 6, 7 e 8 marzo a Palo del Colle, riconosciuta come capitale pugliese del tarallo. AULA 1 – Marchio, filiere, mercatiFocus su valore, qualità e riconoscibilità del prodotto. Ospite Roberta Bruno, fondatrice della cooperativa agricola Karadrà, impegnata in un progetto di bioeconomia che unisce coltivazione, trasformazione e narrazione del territorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it Gli Hora Prima chiudono con gran finale il tour al Rigenera Lab di Palo del ColleGiunge alla sua tappa conclusiva il tour di presentazioni, curato da Asteria Space, del nuovo album degli Hora Prima, tra le band progressive rock... Incendio a Palo del Colle, strade chiuse fino al 7 gennaio: prorogata l’ordinanza per il traliccio a rischioUn vasto incendio ha colpito, nella notte del 30 dicembre intorno alle 2:30, la ditta GM Service srl, con sede nel territorio di Palo del Colle,...