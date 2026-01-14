Gli Hora Prima chiudono con gran finale il tour al Rigenera Lab di Palo del Colle
Gli Hora Prima concludono il loro tour di presentazioni al Rigenera Lab di Palo del Colle. Promosso da Asteria Space, l’evento segna la fine di un percorso dedicato al nuovo album della band, tra le realtà più dinamiche del progressive rock pugliese. Un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove compositions e ascoltare un progetto musicale che si distingue nel panorama nazionale e locale.
Giunge alla sua tappa conclusiva il tour di presentazioni, curato da Asteria Space, del nuovo album degli Hora Prima, tra le band progressive rock pugliesi più interessanti del panorama nazionale e locale. L’ultimo appuntamento di un viaggio tra luoghi culturali della Puglia è in programma. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Oggi per la famiglia Hora Prima é un giorno da festeggiare. Il nostro riff generator Domenico De Zio é arrivato vivo ai 40 anni! Gli facciamo tanti auguri facebook
