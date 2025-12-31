Incendio a Palo del Colle strade chiuse fino al 7 gennaio | prorogata l’ordinanza per il traliccio a rischio

A seguito dell’incendio avvenuto nella notte del 30 dicembre presso la ditta GM Service srl a Palo del Colle, le autorità hanno prorogato l’ordinanza di chiusura delle strade fino al 7 gennaio. La zona, interessata dal rischio legato al traliccio coinvolto, rimane sotto monitoraggio e inaccessibile per garantire la sicurezza pubblica e permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Un vasto incendio ha colpito, nella notte del 30 dicembre intorno alle 2:30, la ditta GM Service srl, con sede nel territorio di Palo del Colle, lungo la strada comunale San Nicola, in direzione Palo del Colle-Binetto. L'evento, circoscritto e domato grazie a un imponente dispiego di forze da.

