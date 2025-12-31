Incendio a Palo del Colle strade chiuse fino al 7 gennaio | prorogata l’ordinanza per il traliccio a rischio

Da baritoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell’incendio avvenuto nella notte del 30 dicembre presso la ditta GM Service srl a Palo del Colle, le autorità hanno prorogato l’ordinanza di chiusura delle strade fino al 7 gennaio. La zona, interessata dal rischio legato al traliccio coinvolto, rimane sotto monitoraggio e inaccessibile per garantire la sicurezza pubblica e permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Un vasto incendio ha colpito, nella notte del 30 dicembre intorno alle 2:30, la ditta GM Service srl, con sede nel territorio di Palo del Colle, lungo la strada comunale San Nicola, in direzione Palo del Colle-Binetto. L’evento, circoscritto e domato grazie a un imponente dispiego di forze da. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale e Capodanno, firmata l’ordinanza: ecco le strade chiuse al traffico

Leggi anche: Botti vietati fino al 7 gennaio a Ortona: l'ordinanza del sindaco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio a Palo del Colle vicino Bari, fiamme nell'azienda GM Service: Tenere chiuse porte e finestre; Incendio nella notte a Palo del Colle: in fiamme rifiuti plastici in un’azienda; Incendio a Palo del Colle, brucia la Gm Service. “Tenete porte e finestre chiuse”; Incendio in un’azienda di rifiuti, il sindaco: Porte e finestre chiuse.

incendio palo strade chiusePalo del Colle, in fiamme nella notte la Gm Service: attività della zona industriale senza elettricità FOTO/VIDEO - Nell'azienda di trattamento rifiuti tre squadre con autobotti e furgone per la ricarica delle bombole di ossigeno: rogo in fase di spegnimento. lagazzettadelmezzogiorno.it

incendio palo strade chiuseIncendio alla Gm di Palo, caduti i cavi dell'alta tensione - Vigili del fuoco ancora al lavoro da stanotte per spegnere le fiamme: una parte della zona industriale senza corrente. rainews.it

incendio palo strade chiuseIncendio a Palo del Colle, brucia plastica e carta - L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi dei roghi Dopo l’incendio del capannone di General Trade al Terminal Pugl ... ambienteambienti.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.