Tajani rimpatri italiani | Inviati carabinieri e finanza in Medio Oriente contro truffe sui voli – Il video

Il ministro degli Esteri ha annunciato che i carabinieri e la finanza sono stati inviati in Medio Oriente per contrastare truffe legate ai voli degli italiani all’estero. La misura rientra in un’azione mirata a prevenire e reprimere attività fraudolente che coinvolgono cittadini italiani. La notizia è stata comunicata attraverso un video diffuso dall’agenzia.

"Anche per evitare perché abbiamo avuto segnalazioni di tentativi di truffe, di bagarinaggio per alzare il prezzo del biglietto da parte di persone, diciamo così, non perbene e quindi per proteggere anche gli italiani abbiamo preferito inviare anche persone che sanno fare questo mestiere, cioè i Carabinieri e i Finanzieri. Insomma, stiamo cercando di assistere in tutti i modi gli italiani. Anche alle Maldive stiamo vedendo di far partire qualcuno dall'ambasciata di Colombo per andare alle Maldive a sostenere il nostro console onorario che è lì da solo con tanti italiani: sono circa 3.000 quelli che stanno aspettando di essere imbarcati", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in punto stampa alla Farnesina a Roma.

