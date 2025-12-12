Nuovi disagi per la nebbia nell' aeroporto d' Abruzzo dirottati diversi voli

La nebbia persistente nell'aeroporto d'Abruzzo ha causato ulteriori disagi, con numerosi voli dirottati e ritardi. Le condizioni atmosferiche avverse continuano a influenzare le operazioni aeroportuali, creando disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo. La situazione rimane sotto controllo, ma si mantiene alta l'attenzione sulle eventuali conseguenze di questo fenomeno atmosferico.

La nebbia ha provocato nuovamente disagi nell'aeroporto d'Abruzzo con diversi voli che sono stati nuovamente dirottati.La visibilità ridotta che si è verificata sia nella serata di giovedì 11 che nella mattinata di venerdì 12 dicembre ha portato al dirottamento di alcuni aerei.Nella serata di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa - La nebbia presente sull'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre ha provocato il dirottamento del volo proveniente da Milano Malpensa su Roma Fiumicino. Si legge su ilpescara.it