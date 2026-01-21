Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha confermato che le intenzioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia rimangono invariate, sottolineando comunque la disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Rasmussen ha inoltre apprezzato le dichiarazioni di Trump sull’assenza di ricorso alla forza, mantenendo un tono sobrio e rispettoso nel commentare le recenti tensioni legate all’eventuale interesse degli Stati Uniti per l’isola.

Il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha dichiarato che la volonta' di Donald Trump di impadronirsi della Groenlandia e' rimasta "intatta", ma ha accolto con favore le sue dichiarazioni sull'assenza di ricorso alla forza. "Cio' che emerge chiaramente da questo discorso e' che l'ambizione del presidente rimane intatta", ha detto davanti ai giornalisti, in una prima reazione dalla Danimarca dopo il discorso del presidente americano a Davos. "E' certamente positivo, preso isolatamente, che si dica che 'non ricorreremo alla forza militare', naturalmente bisogna tenerne conto, ma questo non fa sparire il problema", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, il ministro degli Esteri della Danimarca: "Le ambizioni di Trump non sono cambiate"

