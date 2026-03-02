Durante un’udienza alla Camera e al Senato dedicate alla guerra in Medio Oriente, il Ministro degli Esteri ha commentato che Trump chiamava Giuseppe Conte “Giuseppi”. La risposta del leader del Movimento Cinque Stelle non si è fatta attendere, con una battuta in cui ha detto che a loro non li chiama proprio. Lo scontro tra i due è avvenuto nel corso dell’informativa sui fatti in Medio Oriente.

Scontro fra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte nel corso dell’informativa sulla guerra in Medio oriente, davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Iran, scontro fra il Ministro Tajani e il leader del M5S Giuseppe Conte. Foto da Comunicazione Italiana.it Sconto fra il Ministro Antonio Tajani e il leader del M5S Giuseppe Conte in seguito alla replica del vicepremier davanti alle commissioni di Camera e Senato sull’attacco all’Iran. Il Ministro Antonio Tajani ha così replicato a Giuseppe Conte nel corso dell’informativa sull’attuale guerra in Medio Oriente: ”Per quanto riguarda il rapporto con gli Stati Uniti, a me Trump non ha mai chiamato ‘Tony’, a lei lo chiamava ‘Giuseppi’ e quindi il rapporto di particolare amicizia lo aveva lei”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Iran, scontro fra Tajani e Conte, il Ministro degli Esteri: ” Trump la chiamava ‘Giuseppi”, poi la replica: ” A voi non vi chiama proprio”

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi"Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri.

Tajani in audizione, scintille con Conte: “Trump la chiamava Giuseppi…Di cosa mi dovrei vergognare? Del cappellino Maga?”. Urla dai banchi M5sScintille in commissione al Senato, durante l’Audizione dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sulla situazione in Iran.

Una selezione di notizie su Iran.

Temi più discussi: Iran, in serata nuovo vertice a Palazzo Chigi. Preoccupazione per i connazionali; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Attacco Iran, Tajani: Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo; Bombe su Teheran: Israele e Usa aprono un nuovo fronte con l’Iran.

Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava GiuseppiBotte e risposta tra Giuseppe Conte e Antonio Tajani in Senato. Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera. Andiamo lì ... ilfoglio.it

Iran, lite tra Conte e Tajani: Trump non mi chiama Tony, a lei Giuseppi. Lei in ginocchio da luiScontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente M5S Giuseppe Conte durante le repliche del ministro in occasione dell'informativa davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Senato ... repubblica.it

L'Iran ha attaccato due grandi impianti di lavorazione del petrolio e del gas liquefatto: il complesso di Ras Laffan in Qatar e la raffineria di Ras Tanura in Arabia Saudita. Dettagli, numeri e conseguenze sui prezzi europei del gas. x.com

Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook