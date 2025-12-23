Marchetti | Milan 70 milioni per Giménez e Nkunku per avere ancora l’emergenza attaccante
Il Milan ha investito 70 milioni di euro per Santiago Giménez e Christopher Nkunku, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, gli acquisti recenti dal Feyenoord e dal Chelsea non hanno ancora portato i risultati attesi, lasciando i rossoneri in una situazione di emergenza in attacco. Questa dinamica evidenzia le difficoltà di un mercato complesso e le sfide di integrare nuovi giocatori in un contesto competitivo.
Gli acquisti di Santiago Giménez dal Feyenoord e Christopher Nkunku dal Chelsea, nelle ultime due sessioni di calciomercato, non hanno fruttato, al Milan, quanto si sperava. Tutt'altro. Il commento di Luca Marchetti a 'Sky Sport' su questo tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
