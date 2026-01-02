Marotta vorrebbe comprare questi due calciatori ma servono 70 milioni

Beppe Marotta sta valutando l'acquisto di due calciatori per rafforzare la rosa dell'Inter. Tuttavia, la trattativa richiede un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro. La situazione evidenzia le sfide finanziarie e strategiche del club nel pianificare il mercato estivo.

Inter News 24 Mercato Inter: Beppe Marotta vorrebbe comprare questi due calciatori per rafforzare la rosa, ma servirebbero almeno 70 milioni di euro. Il mese di gennaio è appena iniziato e la dirigenza della Beneamata è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d'Italia. Secondo quanto rivelato da Il Giornale, i piani della società spaziano tra investimenti futuribili e soluzioni d'emergenza per far fronte alle assenze nel reparto arretrato. Gli obiettivi di prospettiva: Palestra, Muharemovic e Gila.

