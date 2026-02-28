Magazzini sostenibili | come la tecnologia può ridurre l’impatto ambientale della supply chain

Le aziende stanno adottando magazzini sostenibili, integrando tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale della supply chain. La scelta di sistemi efficienti e pratiche più responsabili si traduce in risparmi sui costi e in una maggiore capacità di resistere alle sfide di mercato. La sostenibilità non è più solo un elemento di immagine, ma un fattore chiave per la gestione quotidiana delle imprese.

La sostenibilità della supply chain non è più soltanto una questione reputazionale. È un tema strategico che incide su costi operativi, competitività e resilienza delle imprese. In questo scenario, il magazzino, spesso percepito come un semplice nodo operativo, sta diventando un vero e proprio centro nevralgico per l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. I moderni impianti logistici, in particolare quelli refrigerati o ad alta densità, possono rappresentare una delle voci più rilevanti nei consumi energetici aziendali. Ridurre l’impatto ambientale significa quindi intervenire proprio lì dove il consumo è più concentrato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

