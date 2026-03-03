SuperEnalotto in Lombardia e mega vincite non incassate | ecco dove sono state giocate

A Milano, il 3 marzo 2026, si segnala un importo vinto al SuperEnalotto che non è stato ancora riscattato, a pochi giorni dalla scadenza. La notizia riguarda le vincite non incassate in Lombardia, dove alcuni premi sono ancora disponibili ma non sono stati ritirati dai vincitori. La situazione mette in evidenza le somme ancora conservate e non riscattate sul territorio regionale.

Milano, 3 marzo 2026 - Un tesoretto vinto al Superenalotto ma n on ancora ritirato quando mancano una manciata di giorni alla scadenza. Si tratta dei premi di sabato 20 dicembre l’iniziativa speciale “ SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperSta r, assegnava 300 premi garantiti da 50 mila euro ciascuno: 4 sono quelli non ancora riscossi in Lombardia. Devi controllare una qualunque giocata al Superenalotto, Lotto e 10e Lotto? Consulta il nostro archivio delle estrazioni. Ecco dove sono stati vinti i premi da 50mila euro. Bergamo - Sisal Tabaccheria situato in Via Giulio Cesare, 55. Nerviano (Mlano) – Sisal Tabaccheria Edicola co Auchan situato in Strada Sempione,109. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

