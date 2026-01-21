Lotto e SuperEnalotto nuove regole dal 27 gennaio | annullamento delle giocate e vincite garantite

Dal 27 gennaio, Lotto e SuperEnalotto introducono nuove regole in Italia, con modifiche che riguardano l’annullamento delle giocate e le vincite garantite. Queste misure, stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono parte della riforma approvata dal ministero dell’Economia a dicembre, con l’obiettivo di aggiornare il funzionamento dei principali giochi numerici e garantire maggiore trasparenza nel settore.

Milano– Cambiano le regole dei principali giochi numerici in Italia. Dal 27 gennaio entrano in vigore le nuove disposizioni stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), che danno attuazione alla riforma approvata dal ministero dell’Economia lo scorso 3 dicembre. Le novità riguardano Lotto, SuperEnalotto e altri giochi in concessione e introducono, tra l’altro, la possibilità di annullare una giocata, nuovi limiti sugli importi puntati, vincite minime garantite e tempi più rigidi per la raccolta delle scommesse. L’obiettivo del decreto è uniformare le regole dei giochi numerici, rafforzare la tutela dei giocatori e rendere più trasparente il sistema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dal 27 gennaio, il Lotto e il SuperEnalotto adottano nuove regole in materia di giocate, controlli e tempi di chiusura.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato recenti modifiche alle regole di giochi come il Lotto e il Superenalotto.

