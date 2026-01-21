lotto e superenalotto nuove regole su vincite minime e giocate annullabili

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato recenti modifiche alle regole di giochi come il Lotto e il Superenalotto. Le nuove disposizioni riguardano le vincite minime e le modalità di annullamento delle giocate, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e correttezza nel settore. Queste variazioni entreranno in vigore a breve, influenzando le modalità di partecipazione e di previsione delle vincite per i giocatori italiani.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato le regole dei principali giochi numerici in concessione previsti dalla legge italiana, come il Lotto e il Superenalotto. Il provvedimento attua la riforma del dicembre scorso e introduce la possibilità di annullare le giocate, a determinate condizioni. Stabilite anche le nuove vincite minime che i concessionari dovranno garantire. Tra le novità anche la possibilità di fare giocate fino a 30 minuti prima delle estrazioni elettroniche. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 27 gennaio. La riforma del Lotto e del Superenalotto. La legge che modifica le regole dei giochi numerici risale al 3 dicembre scorso e aveva dato mandato all’Agenzia delle dogarne e dei monopoli di stabilire con esattezza il nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Lotto e SuperEnalotto, scattano le nuove regole sui Giochi: cosa cambia per gli orari e le vinciteDal 27 gennaio, Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot introducono nuove regole riguardanti orari di gioco, limiti alle puntate e modalità di pagamento.

