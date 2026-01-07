Lotteria Italia 2025 tutti i biglietti vincenti | in Romagna quattro vincite da 50 mila euro
La Lotteria Italia 2025 ha assegnato alcuni premi in tutta Italia, ma nessuno di grande entità in Romagna. Tra i biglietti vincenti, quattro sono stati premiati con 50 mila euro ciascuno, mentre il premio più consistente, di 5 milioni, è stato vinto a Roma. È importante verificare i propri biglietti presso i rivenditori ufficiali per conoscere eventuali vincite.
Nessun premio milionario in Romagna con la Lotteria Italia 2025. Il biglietto che ha vinto 5 milioni è stato venduto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. Si tratta del tagliando numero di serie T2270462. Il secondo ticket da 2,5 milioni (serie E334755) è stato invece. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti dei premi da 300 a 50 mila euro
Leggi anche: Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, ad Auronzo di Cadore la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo
Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo.
Lotteria Italia 2025-26, tutti i premi di seconda categoria, le serie e i numeri dei biglietti vincenti da 100mila euro - Lotteria Italia 2025, tutti i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria in diretta su questa pagina. ilmattino.it
Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria. Primo premio vinto a Roma - Aggiornamento con i biglietti vincenti di prima categoria, primo premio vinto a Roma Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la ... ilmattino.it
Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi - La Lotteria Italia 2025 2026 premia la capitale: lì sono stati venduti tre dei primi cinque biglietti che si sono aggiudicati i premi più importanti, a partire da quello di 5 milioni d ... milanotoday.it
Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.