Lotteria Italia 2025 tutti i biglietti vincenti | in Romagna quattro vincite da 50 mila euro

La Lotteria Italia 2025 ha assegnato alcuni premi in tutta Italia, ma nessuno di grande entità in Romagna. Tra i biglietti vincenti, quattro sono stati premiati con 50 mila euro ciascuno, mentre il premio più consistente, di 5 milioni, è stato vinto a Roma. È importante verificare i propri biglietti presso i rivenditori ufficiali per conoscere eventuali vincite.

Nessun premio milionario in Romagna con la Lotteria Italia 2025. Il biglietto che ha vinto 5 milioni è stato venduto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. Si tratta del tagliando numero di serie T2270462. Il secondo ticket da 2,5 milioni (serie E334755) è stato invece. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

