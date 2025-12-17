Un 16 dicembre fortunato vincite a raffica | a Cattolica terno da 22 mila euro a Bellaria 5 al SuperEnalotto
Il 16 dicembre si rivela una giornata fortunata in provincia di Rimini, con vincite che hanno portato entusiasmo tra i giocatori. A Cattolica un terno da 22 mila euro e a Bellaria un
La dea bendata torna a far capolino in provincia di Rimini. Con due bei regali, a pochi giorni dal Natale. Quasi in concomitanza si registrano due vittorie: una al Lotto e una al SuperEnalotto, per un bottino di diverse migliaia di euro.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RiminiTodaySi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Lotto, genovese fortunato: terno da 11mila euro
Leggi anche: Lotto: altre due vincite di oltre 70 mila euro nell'Agrigentino
20X Ho Vinto tanti soldi10.000 grattaevinci fortuna vincente
Terno fortunato a Cattolica, vincita da 22.500 euro al Lotto - Il concorso del 16 dicembre premia la Regina, mentre l’Emilia- altarimini.it
p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 17 Dicembre 2025 Il commento al Vangelo del giorno a cura di padre Enzo Fortunato. Qui il nuovo libro di p. Enzo. Questo articolo intitolato p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 17 Dicembre 2025 provi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.