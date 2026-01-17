Siena lista stupri nei bagni di una scuola superiore | scatta l’indagine interna La preside | Gesto grave e offensivo

A Siena, nei bagni di un liceo, è stata trovata una lista con nomi di studentesse, definita dalla preside un gesto grave e offensivo. La scuola ha immediatamente interdetto i locali e avviato un’indagine interna per accertare le responsabilità. L’episodio ha suscitato attenzione sul rispetto e la sicurezza all’interno degli istituti scolastici, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire comportamenti lesivi.

Una "lista stupri" con nomi di studentesse è apparsa nei bagni di un istituto superiore di Siena, portando la dirigenza a interdire i locali e avviare un'indagine interna per individuare i responsabili. La preside ha condannato duramente l'episodio, definendolo un gesto grave e offensivo verso l'intera comunità femminile scolastica. Il fenomeno delle liste di proscrizione sessista riappare in Toscana, questa volta a Siena. Dopo i casi registrati nei mesi scorsi a Roma e Lucca, un elenco di nomi di studentesse accompagnato dalla scritta "lista stupri" è stato scoperto mercoledì scorso sulla parete di un bagno di un grande plesso scolastico situato vicino al centro città, come riporta La Repubblica.

