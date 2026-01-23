Annunciato il nuovo Nintendo Direct di Super Mario Galaxy – Il Film con data e orario

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Super Mario Galaxy – Il Film. L'evento fornirà aggiornamenti su data di uscita, contenuti e dettagli del film. L'appuntamento è atteso da molti fan e rappresenta un'occasione per scoprire le novità legate a questa produzione. La presentazione si svolgerà in una data e orario ancora da comunicare.

Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct speciale, questa volta interamente dedicato a Super Mario Galaxy – Il Film. L’evento è stato comunicato tramite Nintendo Today!, l’app mobile utilizzata sempre più spesso dalla compagnia giapponese per anticipare le proprie iniziative, con la diretta andrà in onda il 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 (fuso orario italiano) e sarà visibile gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming, come YouTube. L’annuncio è arrivato sotto forma di una semplice immagine accompagnata da un breve messaggio, con l’orario che diventa visibile utilizzando la funzione di aggiunta al calendario dell’app. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Annunciato il nuovo Nintendo Direct di Super Mario Galaxy – Il Film con data e orario È in arrivo un Nintendo Direct a Febbraio 2026 con un nuovo Super Mario 3D?A febbraio 2026 è previsto un nuovo Nintendo Direct, con possibilità di annunciare un nuovo capitolo di Super Mario 3D. Leggi anche: Super Mario Galaxy – Il Film: Nintendo ha rilasciato il primo trailer del film! Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Super Mario Galaxy Trailer Breakdown & Hidden Secrets! Is This The BEST Nintendo Movie Ever! Argomenti discussi: Nintendo Switch 2 vedrà l'arrivo di un nuovo modello più compatto?; Nintendo Switch 2: annunciato High on Life 2; Animal Crossing: New Horizons si aggiorna, il supporto Switch 2 è disponibile da oggi; Annunciato l’ultimo capitolo della storia di Max Caulfield, Life is Strange: Reunion. Super Mario Galaxy Il Film: annunciato il Direct per il 25 gennaioNintendo annuncia il prossimo Nintendo Direct dedicato a Super Mario Galaxy Il Film per questa domenica 25 gennaio. vgmag.it Il primo Nintendo Direct del 2026 è ufficiale ed è dedicato al film Super Mario GalaxyCollegati domenica 25 gennaio alle ore 15:00 per un #NintendoDirect che offrirà uno sguardo in esclusiva a Super Mario Galaxy Il Film. Nel video non verrà presentato alcun gioco. Guardalo qui: https:/ ... hdblog.it Pop Music. Raye ha annunciato il nuovo album “THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.”, in uscita il 27 marzo in tutti i negozi di dischi e nei digital store. - facebook.com facebook Sarà Filippo Baldi, il nuovo allenatore di Jacopo Vasamì. Lo ha annunciato poco fa nel corso di Supertennis Today. In bocca a lupo @FilippoBaldi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.