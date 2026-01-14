Blanco torna a scuola e si iscrive a Scienze Umane | È fondamentale arricchirsi non tutto gira intorno alla musica

Blanco torna sui banchi di scuola, iscrivendosi a Scienze Umane e studiando latino. L’artista sottolinea l’importanza di arricchirsi culturalmente, affermando che non tutto ruota esclusivamente attorno alla musica. Nel 2026 pubblicherà un nuovo album, ma per ora si dedica allo studio, evidenziando un interesse per le discipline umanistiche e la crescita personale.

Blanco tornerà con un nuovo album nel 2026 e intanto è tornato sui banchi di scuola, iscrivendosi a Scienze Umane e studiando il latino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

