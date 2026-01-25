Spari nel bosco della droga | 19enne in fin di vita e un altro ferito

Nella zona boschiva, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto due giovani. Uno dei soggetti è rimasto gravemente ferito ed è in condizioni critiche, mentre l’altro ha riportato ferite non immediatamente pericolose. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che sembra essere collegato a un episodio di traffico di droga nella zona.

Due persone ferite, una delle quali in condizioni estremamente critiche, colpita da un'arma da fuoco. È lo scenario davanti al quale si sono trovati i soccorritori del 118, attivati dai carabinieri poco prima delle 22 di sabato 24 gennaio a Misinto, in una zona boschiva di via Sant'Andrea, al.

