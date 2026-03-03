Domenica 8 marzo alle 10 si svolge l’evento “Sulle strade di lei. Gravina al femminile”, un itinerario dedicato alle donne che hanno contribuito a scrivere e vivere la storia della città. La passeggiata attraversa luoghi significativi e testimonianze di figure femminili che hanno lasciato un segno nel territorio. La manifestazione mira a mettere in luce il ruolo delle donne nel passato e nel presente di Gravina.

Domenica 8 marzo – ore 10.00Sulle Strade di Lei. Gravina al femminileUn itinerario speciale dedicato alle donne che hanno scritto, vissuto e trasformato la storia di Gravina.Attraverso vicoli, piazze e scorci del centro storico, racconteremo la città da un punto di vista diverso: quello delle sue protagoniste. Duchesse e popolane, religiose e ribelli, figure carismatiche o silenziose presenze nell'ombra, tutte accomunate dall'aver lasciato un segno nel tempo.Tra storie pubbliche e vicende personali, misteri, leggende e curiosità, scopriremo un volto inedito e affascinante della città, fino a raggiungere il suggestivo ponte acquedotto.

