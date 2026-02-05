Sesto blitz al motoraduno Bloccato un gruppo di biker sulle strade del quartiere

La polizia di Sesto ha messo fine a un motoraduno non autorizzato in via Mario Villa. Gli agenti, che seguivano il gruppo di biker da giorni, sono intervenuti all’alba e hanno fermato i partecipanti prima che si radunassero. Nessuno è riuscito a partire, e i motociclisti sono stati allontanati subito. La zona resta monitorata per evitare altri assembramenti simili.

Li stavano controllando da qualche giorno e poi sono intervenuti, bloccando sul nascere un motoraduno nella zona di Via Mario Villa. L'attività mirata e tempestiva è stata condotta dalla Polizia locale, attraverso il nucleo di pronto intervento, che ha fermato il gruppo di biker, che stavano per mettere in atto condotte pericolose e illecite in pieno giorno, sulle strade del quartiere. L'operazione ha permesso di identificare numerosi centauri e di sanzionarne otto per diverse violazioni al codice della strada. Nel corso dei controlli gli agenti hanno inoltre sequestrato due motocicli senza luci, targa e libretto di circolazione.

