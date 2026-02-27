Malattie rare presentato ‘Voci dall’invisibile’ il libro di medicina narrativa della scuola Holden

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, si è svolta a Torino la presentazione del libro 'Voci dall'invisibile', scritto nel campo della medicina narrativa dalla scuola Holden. L'evento ha visto la partecipazione di relatori e professionisti del settore, che hanno condiviso approfondimenti sulla pubblicazione e il suo contenuto. L'incontro si è tenuto presso la sede della scuola Holden.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, la Scuola Holden ospita oggi a Torino la presentazione di 'Voci dall'invisibile. Racconti che aprono sguardi', libro nato dal percorso di medicina narrativa 'Raccontare l'invisibile', realizzato dalla stessa scuola con il contributo non condizionante di Ascendis. La presentazione del testo – spiegano gli organizzatori in. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Lotta alle malattie rare. Amiloidosi cardiaca, una rete tra ospedali e medicina di prossimitàMalattia rara, spesso poco conosciuta, ma dalle conseguenze importanti per chi ne è colpito, l’amiloidosi cardiaca colpisce il cuore provocando... Leggi anche: Dall’oncologia alle malattie rare: la mappa delle sperimentazioni cliniche in Romagna La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Malattie rare, campagna Rare Means Care arriva a Milano; Rare Means care: a Milano Sobi dà voce alle malattie rare con un’edicola di fiori. Malattie rare, presentato 'Voci dall'invisibile', il libro di medicina narrativa della scuola HoldenRoma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, la Scuola Holden ospita oggi a Torino la presentazione ... iltempo.it Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vitaNel pomeriggio di oggi, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, si è svolto l’iniziativa Malattie Rare: disabilità, diritti e percorsi di vita, promossa dalla Garante per le persone con ... lasiritide.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/giornata-delle-malattie-rare-chiarelli-da-noi-a-chieti-cure-di-qualita-come-nel-caso-del-bambino-con-la-sma.html - facebook.com facebook #28febbraio: #AIFA si illumina per la Giornata delle Malattie Rare Oltre 2 milioni di persone in Italia convivono con una malattia rara. La rarità non può significare invisibilità. Scopri di più bit.ly/rdd26 uniamo.org #RareDiseaseDay x.com