suicidio di paolo mendico quattro compagni di classe indagati per stalking

Quattro studenti sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione al suicidio di un ragazzo di nome Paolo Mendico. Le autorità stanno verificando se i comportamenti di derisione e pressione da parte dei compagni siano stati ripetuti e abbiano contribuito alla tragedia. Le indagini continueranno per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Paolo Mendico aveva una grande passione per la musica: suonava basso, chitarra e batteria e sognava di diventare musicista. Amava artisti come Lucio Battisti, i Nomadi e il Banco del Mutuo Soccorso, e trascorreva molto tempo con la famiglia. A scuola viveva momenti di forte difficoltà: veniva spesso preso di mira con battute sulla statura, sul fisico esile e sui capelli lunghi e biondi. La famiglia sostiene che episodi di bullismo fossero iniziati già alle elementari e proseguiti nel tempo. «Ogni giorno succedeva qualcosa. A lui non piaceva l'ambiente del "Pacinotti". Andava bene a scuola, ma l'ambiente non era bello: troppa gentaglia», ha raccontato al Corriere la mamma di Paolo Mendico, che ha ben chiaro quello che accadeva nella scuola del figlio: «Insegnanti non capaci, compagni che lo bullizzavano.