Latina suicidio del 14enne Paolo Mendico | quattro compagni di classe indagati per stalking

A Latina, quattro studenti sono indagati per stalking nei confronti di un 14enne che si è tolto la vita. Secondo le indagini, i compagni di classe avrebbero portato avanti un comportamento ripetuto e aggressivo nei suoi confronti, con atti di pressione e minacce protratti nel tempo. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento penale contro i giovani coinvolti.

Lo chiamavano "Paoletta" o "Nino D'Angelo" per via dei suoi lunghi capelli biondi. E molto probabilmente, prima di togliersi la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, l'11 settembre 2025 Paolo Mendico avrebbe ricevuto altri messaggi offensivi da qualche suo compagno di classe. Forse l'ennesima presa in giro, l'ennesimo insulto che si è sommato ai tanti raccontati nel suo diario, quasi certamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso interiore di Paolo che, quella mattina, decise di togliersi la vita pur di non tornare in quella scuola che lui stesso aveva definito "una prigione"., Ora, sul suo caso, sono aperte due inchieste: una della Procura di Cassino, contro ignoti per istigazione al suicidio, e l'altra della Procura dei Minori di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Latina, suicidio del 14enne Paolo Mendico: quattro compagni di classe indagati per stalking Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalkingQuattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Paolo Mendico morto suicida a 14 anni: quattro compagni di classe indagati per stalkingLa procura dei minori ha iscritto sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico con l'ipotesi di reato di stalking. Contenuti e approfondimenti su Paolo Mendico Temi più discussi: Caso Mendico, la relazione degli ispettori: Diverse omissioni nella scuola di Paolo; Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: Deriso e insultato a scuola; Caso Paolo Mendico: sospese preside e docenti. Omissioni gravi sulla morte del 14enne; Studente morto suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking. Paolo Mendico suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: «Deriso e insultato a scuola»LATINA - Prima di togliersi la vita nella sua cameretta, poche ore prima dell'inizio della scuola, Paolo Mendico potrebbe aver ricevuto messaggi offensivi da qualche suo compagno di ... ilgazzettino.it Paolo Mendico, indagati per stalking quattro compagni di classe del 14enne suicida a LatinaLa doppia inchiesta corre parallela: quella del Tribunale dei minori ha messo sotto inchiesta quattro minori. L'altra della Procura di Cassino contro ignoti per istigazione al suicidio sarà chiusa a b ... roma.corriere.it Quattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Il 14enne di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è avvenuto l’11 settembre 2025. C’è l’inchiesta della procura di Cassino e quella della minorile di Roma. Che ha isc - facebook.com facebook Il dolore nei quaderni di Paolo Mendico: «Un prof m’insultava urlandomi contro: sei un rompi. Questa scuola è una prigione» x.com