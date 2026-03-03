Paolo Mendico quattro compagni di classe indagati per stalking

Quattro studenti sono stati messi sotto indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 14 anni avvenuta l’11 settembre 2025 a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La vicenda coinvolge i loro compagni di scuola e si riferisce a presunti atti di stalking. La notizia si basa sulle verifiche condotte dalle autorità competenti.

Quattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Il 14enne di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina è avvenuto l’11 settembre 2025. C’è l’inchiesta della procura di Cassino e quella della minorile di Roma. Che ha iscritto nel registro degli indagati quattro ragazzi che hanno tra i 16 e i 17 anni. Il reato ipotizzato è stalking. Il Messaggero fa sapere che secondo il capo d’imputazione i quattro che frequentavano la stessa classe di Paolo nella sede distaccata dell’istituto Pacinotti di Fondi lo avrebbero preso di mira «con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce». Provocando nel ragazzo «un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita». 🔗 Leggi su Open.online

Paolo Mendico, l'umiliazione della prof in classe: «Non puoi permetterti il doposcuola?». I racconti nel diario. Sospese due docentiLa vicenda di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita lo scorso settembre, continua a far discutere.

Paolo Mendico, sospesa la preside della sua scuola, ma nei diari del ragazzo, tutta l’umiliazione subita in classeLa tragica morte di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano che si tolse la vita l’11 settembre scorso alla vigilia del primo...

