Paolo Mendico quattro compagni indagati per atti persecutori | provocarono un grave stato d’ansia

A quasi sei mesi dalla tragedia, quattro adolescenti tra i 16 e i 17 anni sono stati indagati per atti persecutori che avrebbero provocato un grave stato d’ansia. I giovani sono coinvolti in un’indagine che riguarda comportamenti ritenuti molesti e persecutori, portando le autorità a intervenire dopo aver raccolto le testimonianze e gli elementi necessari. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimenti sulle condotte dei minori.

Svolta investigativa, a quasi sei mesi dalla tragedia. Quattro adolescenti, oggi tra i 16 e i 17 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura per i minorenni di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne che l'11 settembre 2025 si è tolto la vita nella sua stanza. L'ipotesi di reato – come riporta Il Messaggero – è quella di atti persecutori. Secondo l'accusa, i ragazzi avrebbero preso di mira Paolo con prese in giro, insulti, derisioni e messaggi offensivi, in un contesto che gli inquirenti stanno ricostruendo anche attraverso l' analisi dei dispositivi elettronici sequestrati. Le perizie tecnico-forensi sono ancora in corso e le relazioni dei consulenti saranno depositate entro la fine del mese.