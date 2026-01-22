' Tra i borghi pisani abbandonati' con Seconda Cronaca

Seconda Cronaca propone un viaggio tra i borghi pisani abbandonati, immersi nel paesaggio collinare della provincia di Pisa. Attraverso le loro inchieste, sono stati scoperti castelli in rovina, antichi stabilimenti termali dismessi e tracce di un passato remoto. Questa esplorazione offre uno sguardo sulla storia e il patrimonio di un territorio ricco di memorie, spesso nascosto tra le pieghe del tempo e della natura.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Sabato 24 gennaio dalle 17:00 alle 18:30, presso la Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa, grazie ai racconti dei giornalisti di Seconda Cronaca e alla proiezione di foto e video esclusivi, il pubblico viaggerà fra questi paesi fantasma, dal fascino mistico di Buriano e Montebicchieri all'inquietante villa padronale di Canneto. E si scoprirà, infine, che l'abbandono sta riguardando persino alcune frazioni del comune di Pisa, a due passi dalla città. L’ingresso costa 7 euro a persona e include una copia del numero di Seconda Cronaca con il reportage sui borghi abbandonati della provincia di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il rudere della pieve di San Giovanni Battista a Sillano (Pomarance), unico esempio di facciata romanico-normanna in Toscana. Vi aspettiamo sabato 24 gennaio alle 17.00 in Gipsoteca per la replica dell'evento "Tra i borghi pisani abbandonati".