Cerreto Sannita inaugura la Sartoria Sociale RiCUCE della cooperativa iCare

Il 3 febbraio a Cerreto Sannita sarà inaugurata la Sartoria Sociale “RiCUCE” della cooperativa iCare, presso Casa Santa Rita. Il progetto mira a promuovere economia circolare, inclusione lavorativa e riduzione del rifiuto tessile, coinvolgendo cittadini, Caritas e reti di supporto. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di sostenibilità e integrazione sociale della comunità locale.

Martedì 3 febbraio alle ore 17, a Cerreto Sannita (presso Casa Santa Rita) s'inaugurerà ufficialmente la nuova Sartoria Sociale "RiCUCE" della cooperativa sociale di comunità iCare.Con questo nuovo progetto di Sartoria Sociale, iCare intende creare una catena che, partendo dal prodotto finito dei capi di abbigliamento, ne allunghi il tempo di utilizzo con modifiche ed aggiusti e, a fine vita, ne recuperi materia prima seconda per la creazione di nuovi prodotti. Il progetto vuole sperimentare un processo circolare che incomincia nella fase di una raccolta selettiva diffusa di abiti usati, attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

