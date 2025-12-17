Cerreto Sannita la Natività prende vita nella chiesa di San Martino Vescovo
Il 26 dicembre, Cerreto Sannita si anima con la Rappresentazione Vivente della Natività nella chiesa di San Martino Vescovo. Un evento che unisce fede, tradizione e partecipazione, coinvolgendo l'intera comunità in un momento di forte valore culturale e spirituale, rendendo ancora più speciale il periodo natalizio.
Il 26 dicembre la Rappresentazione Vivente coinvolge la comunità tra fede, tradizione e partecipazione La comunità di Cerreto Sannita si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi e partecipati del periodo natalizio. Giovedì 26 dicembre 2025
