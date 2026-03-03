Oggi si prevede il rientro a Milano di circa duecento studenti italiani rimasti bloccati a Dubai. Tra loro ci sono anche alcuni studenti dell’Istituto superiore di Follonica, partiti per Dubai nell’ambito del progetto ’Ambasciatori del Futuro’. I ragazzi erano in viaggio da Abu Dhabi e ora stanno tornando in Italia dopo aver trascorso del tempo all’estero.

GROSSETO Rientraranno oggi a Milano i ducento ragazzi italiani che sono rimasti bloccati a Dubai. Tra di loro anche gli studenti dell’Istituto superiore di Follonica che si erano recati a Dubai nell’ambito del progetto ’Ambasciatori del Futuro’. Il rientro lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Rientreranno con un volo da Abu Dhabi messo a disposizione dalle autorità emiratine. "Sono ospitati in condizioni di sicurezza in albergo e stanno bene - ha spiegato il ministro Tajani - Il nostro console generale a Dubai è in contatto costante con loro". Ha poi aggiunto che "su nostra richiesta domani (oggi, ndr) le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti bloccati a Dubai. Il rientro previsto oggi da Abu Dhabi a Milano

Fissato il ritorno a casa degli studenti abruzzesi bloccati a Dubai: voleranno da Abu Dhabi a MilanoGli studenti abruzzesi bloccati a Dubai per la chiusura dello spazio aereo torneranno in Italia nella giornata di martedì 3 marzo.

Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, Tajani: domani il rientro a Malpensa. «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa.

Contenuti utili per approfondire Abu Dhabi

Temi più discussi: Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; Studenti bloccati a Dubai. Stefani: Rientreranno domani; Duecento studenti italiani bloccati a Dubai, organizzato il rientro per martedì: volo di Stato da Abu Dhabi a Malpensa; I 200 studenti (minorenni) bloccati a Dubai atterreranno a Malpensa.

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai, organizzato il rientro per martedì: volo di Stato da Abu Dhabi a MalpensaI ragazzi coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» erano rimasti in hotel allo scoppio del conflitto. Saranno prelevati alle 7, trasferiti via terra sotto scorta e imbarcati ... milano.corriere.it

Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa. Tajani: «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi il volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. La partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle ... ilgazzettino.it

Nuovo aggiornamento dalla nave bloccata a Dubai. Il comandante ha comunicato ai passeggeri che un numero ridotto di voli potrebbe presto partire da Abu Dhabi, mentre si attendono indicazioni sulla ripresa delle partenze da Dubai. Nel reel l’intervista a Ma - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com