Pozzuoli studenti e professori dell’Istituto Pareto ricordano Vincenzo Pepe

A Pozzuoli, studenti e docenti dell’Istituto Pareto onorano la memoria di Vincenzo Pepe, un giovane che ha lasciato un segno profondo. Palloncini verso il cielo e un maglio con la scritta “Ciao Vince” rappresentano il dolore e l’affetto condiviso in un momento di ricordo e commozione. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce la comunità in un abbraccio collettivo.

