Pozzuoli studenti e professori dell’Istituto Pareto ricordano Vincenzo Pepe
A Pozzuoli, studenti e docenti dell’Istituto Pareto onorano la memoria di Vincenzo Pepe, un giovane che ha lasciato un segno profondo. Palloncini verso il cielo e un maglio con la scritta “Ciao Vince” rappresentano il dolore e l’affetto condiviso in un momento di ricordo e commozione. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce la comunità in un abbraccio collettivo.
Palloncini elevati al cielo e maglio con su scritto: "Ciao Vince'" e tanto dolore. Ragazzi, professori e genitori stretti. Presente alla giornata anche il Vescovo di Pozzuoli e Ischia, Mons. Carlo Villano.
Tele Club Italia. . TG Club del 19 Dicembre: Aggredito Borrelli alla Sanità, il clan Amato Pagano nelle mani della figlia della boss, studenti del Pareto di Pozzuoli ricordano Vincenzo Pepe - facebook.com facebook
