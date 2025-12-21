Serbia studenti e professori in piazza a Novi Pazar contro il governo
Migliaia di persone si sono radunate domenica nella città serba di Novi Pazar per protestare a sostegno degli studenti e dei professori dell’università della città. I manifestanti affermano che decine di professori hanno perso il lavoro e che alcuni studenti non hanno potuto iscriversi all’università dopo aver preso parte alle proteste a livello nazionale contro il governo nell’ultimo anno. L’università nega le accuse. La folla ha mantenuto un momento di silenzio e poi ha marciato per le strade portando striscioni e bandiere. La Serbia sta vivendo da un anno proteste iniziate inizialmente in risposta al disastro della stazione ferroviaria del 1 novembre 2024, nella città settentrionale di Novi Sad, che ha ucciso 16 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Sedici minuti in silenzio. La Serbia si ferma per le vittime del crollo di Novi Sad. In migliaia in piazza contro le politiche di Vucic – Il video
Leggi anche: Serbia, migliaia di giovani in piazza contro governo accusato di corruzione
