Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico nel marsupio, ritenuto un oggetto atti ad offendere. L'episodio è avvenuto durante un giro in città, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di strumenti potenzialmente pericolosi tra i giovani.

© Ilgiorno.it - A spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo

Crema (Cremona), 16 dicembre 2025 – In giro con uno storditore elettrico. Un giovane è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Crema per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Senza alcun motivo il ragazzo aveva nel marsupio lo storditore, di cui è assolutamente vietato il porto. L'accaduto. Tutto è accaduto intorno alle 16 di lunedì pomeriggio, quando i carabinieri durante il servizio di vigilanza del territorio, si sono imbattuti nel giovane in via Del Mercato. Il controllo. I militari hanno chiesto i suoi documenti e, quando ha aperto il marsupio per prendere il documento, i carabinieri hanno notato che all’interno aveva un oggetto strano, che è risultato essere uno storditore elettrico. Ilgiorno.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crema, a spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo - Un giovane è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Crema per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. ilgiorno.it