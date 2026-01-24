Studente morto suicida a 14 anni Sospese altre due insegnanti

In seguito al tragico suicidio di un ragazzo di 14 anni presso l’Istituto Pacinotti di Fondi, sono state adottate sanzioni disciplinari nei confronti di tre insegnanti e della dirigente scolastica. La preside ha ricevuto una sospensione di tre giorni con decurtazione dello stipendio, mentre la vicepreside e la responsabile della succursale sono state sospese rispettivamente per venti e dieci giorni. La vicenda solleva questioni sulla gestione del benessere studentesco all’interno dell’istituto.

Oltre ai tre giorni di sospensione, con decurtazione dello stipendio, per la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi (Latina), l’Ufficio scolastico regionale ha inflitto venti giorni alla vicepreside e dieci per la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano nell’ambito della vicenda del suicidio di Paolo Mendico, 14 anni. La contestazione degli addebiti, secondo il sindacato DirigentiScuola, sarebbe stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva, dunque poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l’accertamento ispettivo. In ogni caso, per il presidente del sindacato, Attilio Fratta, "non è né giusta, né legittima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Studente morto suicida a 14 anni. Sospese altre due insegnanti Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della presideDopo il suicidio di un quattordicenne a Santi Cosma e Damiano, sono stati adottati provvedimenti nei confronti di due insegnanti, in seguito alla sospensione della preside. Studente suicida: dopo la dirigente, sospese per 20 giorni anche due docentiRecentemente, sono state adottate misure disciplinari nel settore scolastico in seguito a un episodio di disagio tra gli studenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni; Studente 14enne morto suicida, per i genitori sospensione della preside è uno schifo, tre giorni cosa sono?; Suicidio studente 15enne, provvedimenti per altre due docenti della scuola; Studente suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia. Studente morto suicida a 14 anni. Sospese altre due insegnantiOltre ai tre giorni di sospensione, con decurtazione dello stipendio, per la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi (Latina), l’Ufficio ... quotidiano.net Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della presideSono scattati nuovi provvedimenti per altre insegnanti nel caso dello studente 14enne morto suicida a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. virgilio.it Tragedia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Uno studente di 15 anni che frequentava il primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto questa sera accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua a - facebook.com facebook Il caso #PaoloMendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.