Stretto Vinyl Fest | in arrivo la seconda edizione alla Camera di Commercio

Stretto Vinyl Fest torna con la sua seconda edizione alla Camera di Commercio. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Vinyl Fest, si concentra sul collezionismo musicale e sulla cultura del disco. La manifestazione si svolgerà prossimamente e vedrà la partecipazione di appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone. L’appuntamento offre un’occasione per scoprire e scambiare vinili e oggetti legati alla musica.