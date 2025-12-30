Strappa la collana a un giovane rapinatore bloccato dai passanti in centro a Torino

Da torinotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni di origine egiziana è stato arrestato a Torino dopo aver tentato di rubare una collana a un passante in piazza Carlo Felice. L’intervento della polizia locale, intervenuta prontamente grazie alla segnalazione dei passanti, ha portato all’arresto immediato. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Un 18enne di origine egiziana è stato arrestato da una pattuglia della polizia locale che stava operando in piazza Carlo Felice a Torino. È accaduto martedì 23 dicembre nella zone dell’ingresso dei giardini Sambuy, di fronte a Piazza Paleocapa, poco prima delle 16.Una pattuglia della polizia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

strappa la collana a un giovane rapinatore bloccato dai passanti in centro a torino

© Torinotoday.it - Strappa la collana a un giovane, rapinatore bloccato dai passanti in centro a Torino

Leggi anche: Firenze, aggressione in centro: accoltella la ex al volto, bloccato dai passanti

Leggi anche: Strappa la collana a una ragazza e scappa, ma viene bloccato dalla polizia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rubano collane in discoteca, arrestati due giovani; Scippo a Porta Nolana, panico tra la folla: strappa una collana e fugge, bloccato da un negoziante eroe.

strappa collana giovane rapinatoreFano, le strappa la collana mentre va in bici, rapinatore condannato a oltre 2 anni. Dopo la fuga era stato fermato vicino alla stazione - FANO La bicicletta per sbarrare la strada, la rapina della collanina, poi il riconoscimento all’americana. msn.com

Viene preso a cazzotti mentre balla: via la collana, rapinatore sott’accusa - La notte del 13 agosto del 2022 era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso un 22enne di Cingoli, messo ko da un gruppo di ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.