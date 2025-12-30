Strappa la collana a un giovane rapinatore bloccato dai passanti in centro a Torino

Un giovane di 18 anni di origine egiziana è stato arrestato a Torino dopo aver tentato di rubare una collana a un passante in piazza Carlo Felice. L’intervento della polizia locale, intervenuta prontamente grazie alla segnalazione dei passanti, ha portato all’arresto immediato. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Un 18enne di origine egiziana è stato arrestato da una pattuglia della polizia locale che stava operando in piazza Carlo Felice a Torino. È accaduto martedì 23 dicembre nella zone dell'ingresso dei giardini Sambuy, di fronte a Piazza Paleocapa, poco prima delle 16.

