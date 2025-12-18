Milano strappa orecchini da 100mila euro a una donna e scappa in scooter | arrestato

A Milano, un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver scippato un orecchino da 100mila euro a una donna e fuggito in scooter. L’intervento della Polizia di Stato, su disposizione della Procura, ha portato all’esecuzione di una misura cautelare. L’indagato, con precedenti, è ora ai domiciliari.

Milano, 18 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Settimo Dipartimento, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina. La vittima, una donna italiana di 49 anni, cittadina italiana ma residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria autovettura per accompagnare la figlia minorenne a una lezione di pilates, è stata aggredita da un uomo che le ha aperto la portiera per introdursi con violenza nell’abitacolo del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

