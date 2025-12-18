Milano strappa orecchini da 100mila euro a una donna e scappa in scooter | arrestato
A Milano, un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver scippato un orecchino da 100mila euro a una donna e fuggito in scooter. L’intervento della Polizia di Stato, su disposizione della Procura, ha portato all’esecuzione di una misura cautelare. L’indagato, con precedenti, è ora ai domiciliari.
Milano, 18 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Settimo Dipartimento, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano di 59 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina. La vittima, una donna italiana di 49 anni, cittadina italiana ma residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria autovettura per accompagnare la figlia minorenne a una lezione di pilates, è stata aggredita da un uomo che le ha aperto la portiera per introdursi con violenza nell’abitacolo del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Immobilizza una donna sull’auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro: il video
Leggi anche: Aggredisce una donna e le strappa due orecchini da 100mila euro: arrestato. Il video della rapina
Entra in macchina mentre è con la figlia e le strappa gli orecchini con i diamanti da 100mila euro; Immobilizza una donna sull'auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro: il video; Entra in macchina mentre è con la figlia e le strappa gli orecchini con i diamanti da 100mila euro; Strappa gli orecchini di diamanti a una donna che sta parcheggiando e scappa in scooter: arrestato.
Immobilizza una donna sull’auto e le strappa gli orecchini di diamante dal valore di 100mila euro: il video - Una donna è stata rapinata di un paio di orecchini di diamanti da un 59enne a Milano: l'ha immobilizzata sull'auto e poi rapinata ... fanpage.it
Aggredisce una donna e le strappa due orecchini da 100mila euro: arrestato. Il video della rapina - L'uomo ha aggredito la vittima in auto, strappandole con violenza due preziosi orecchini in diamanti, prima di fuggire in scooter ... ilfattoquotidiano.it
Milano, entra con la forza nell'auto parcheggiata, immobilizza la guidatrice e le strappa gli orecchini da 100 mila euro: arrestato rapinatore - Il rapinatore le ha bloccato il viso e ha strappato i gioielli: rintracciato dalla polizia e arrestato ... milano.corriere.it
Bergamo, con un'ottima prova, strappa un punto a Milano che vince il tiebreak 12-15 davanti a 4094 spettatori. MVP dell'incontro Eleonora Fersino. #getsportmedia - facebook.com facebook
In questa foto c'è il campetto di via Dezza a Milano. Da 8 anni c'è una mamma che ogni giorno si ferma per lasciare sulla rete dietro il canestro un girasole: simboleggia la solarità di quel figlio di 15 anni che ha perso nel 2017 a causa di un malore che lo ha co x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.